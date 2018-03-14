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| | Россия и Беларусь договорились о запрете ввоза санкционных продуктов

Россия и Беларусь договорились о запрете ввоза санкционных продуктов

Сегодня, 22:02
Сотрудники Минсельхозов России и Беларуси пришли к решению, что Минск не станет ввозить в соседнюю страну продукцию из стран списка промэмбарго. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Россия и Беларусь договорились о запрете ввоза санкционных продуктов

 

Извещается, что обе стороны договорились о принятии Минском мер по недопущению ввоза в РФ санкционной сельскохозяйственной продукции. Сегодня представители Министерств сельского хозяйства РФ и Беларуси подписали дорожную карту двустороннего сотрудничества по делу снятия ограничений касательно поставок мясной продукции на нынешний год.

Ранее Россельхознадзор высказывал неудовлетворение с молочной продукции из соседнего государства. С завтра ведомственный орган должен ввести запрет на ввоз некоторых видов такого товара, но запрет не вступит в силу.
Никита Готский
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