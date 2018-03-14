Россия и Беларусь договорились о запрете ввоза санкционных продуктов

Сотрудники Минсельхозов России и Беларуси пришли к решению, что Минск не станет ввозить в соседнюю страну продукцию из стран списка промэмбарго. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Никита Готский

Извещается, что обе стороны договорились о принятии Минском мер по недопущению ввоза в РФ санкционной сельскохозяйственной продукции. Сегодня представители Министерств сельского хозяйства РФ и Беларуси подписали дорожную карту двустороннего сотрудничества по делу снятия ограничений касательно поставок мясной продукции на нынешний год.Ранее Россельхознадзор высказывал неудовлетворение с молочной продукции из соседнего государства. С завтра ведомственный орган должен ввести запрет на ввоз некоторых видов такого товара, но запрет не вступит в силу.