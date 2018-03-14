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| | Центробанк введет механизм, позволяющий покупать финансовые инструменты в онлайн-режиме

Центробанк введет механизм, позволяющий покупать финансовые инструменты в онлайн-режиме

Сегодня, 18:03
До конца года Центробанк запустит цифровую экосистему для покупки потребителем финансовых продуктов в режиме онлайн. Об этом сообщили представители регулятора.

Центробанк введет механизм, позволяющий покупать финансовые инструменты в онлайн-режиме

 

Вначале жители России смогут открывать вклады при помощи такой платформы и приобретать облигации, в будущем ассортимент будет только увеличиваться. Не исключается, что с помощью новой системы можно будет купить музыку и кинокартины, такую функцию в регуляторе сопоставили с магазином на диване. Люди получат возможность круглые сутки в онлайн-режиме заниматься покупкой финансовых продуктов, не выходя из дома. Помощь в этом им окажет проект «Маркплейс».

Маркетплейс является механизмом, который объединяет в себе площадки для проведения материальных сделок. Кроме того, платформа помогает получить данные и финансовых продуктах, а боты-консультанты подберут продукты клиентам физическим лицам.
Никита Готский
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