Центробанк введет механизм, позволяющий покупать финансовые инструменты в онлайн-режиме

До конца года Центробанк запустит цифровую экосистему для покупки потребителем финансовых продуктов в режиме онлайн. Об этом сообщили представители регулятора.

Никита Готский

Вначале жители России смогут открывать вклады при помощи такой платформы и приобретать облигации, в будущем ассортимент будет только увеличиваться. Не исключается, что с помощью новой системы можно будет купить музыку и кинокартины, такую функцию в регуляторе сопоставили с магазином на диване. Люди получат возможность круглые сутки в онлайн-режиме заниматься покупкой финансовых продуктов, не выходя из дома. Помощь в этом им окажет проект «Маркплейс».Маркетплейс является механизмом, который объединяет в себе площадки для проведения материальных сделок. Кроме того, платформа помогает получить данные и финансовых продуктах, а боты-консультанты подберут продукты клиентам физическим лицам.