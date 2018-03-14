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| | Миллионы россиян могут остаться без пенсий из-за НПФ

Миллионы россиян могут остаться без пенсий из-за НПФ

Сегодня, 16:37
В нынешнем году более двух миллионов российских граждан лишились всех своих пенсионных накоплений, доверившись некоторым частным пенсионным фондам. Многие россияне потеряли все свои средства к существованию.

Миллионы россиян могут остаться без пенсий из-за НПФ

 

Официальные представители Агентства по страхованию вкладов рассказали о том, что 2,2 миллиона российских граждан лишатся своих пенсионных сбережений из-за того, что 34 частных пенсионных фонда находятся на стадии полной ликвидации. Признаки преднамеренного банкротства эксперты выявили в таких негосударственных пенсионных фондах как: «Родник», «Поволжский», «Первый русский пенсионный фонд», «Мосэнерго ОПС», а также «Стратегия». В общем 34 негосударственных пенсионных фонда из-за своей ликвидации остались должны россиянам более 112 миллиардов рублей.

Юрий Горлин, являющийся представителем Института прогнозирования и социального анализа, заявил о том, что Агентства по страхованию вкладов не могут возместить гражданам утраченный инвестиционный доход, восполнив лишь те финансовые средства, которые вносились самими клиентами НПФ, а также работодателями.
Александр Вест
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