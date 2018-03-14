Компания Google собирается запретить рекламу криптовалют

Представители крупнейшей компании Google проинформировали, что с июня нынешнего года собираются ввести запрет на размещение рекламы криптовалют и всех услуг, связанных с виртуальными деньгами.

Анна Котова

На официальном портале компании размещена информация, в которой говорится, что 2018 году Google введут новые правила по размещению рекламы электронной валюты, бинарные опционы и остальные. Сам запрет вступит в силу уже в июне. Некоторые клиенты смогут размещать такую рекламу, но после того, как компания пройдет сертификацию. Отметим, что такое будет возможно не во всех странах, а в некоторых. Однако, сертификация по поводу виртуальной валюты не предусмотрена.Напоминаем, что в январе сервис Facebook запретил на своих сайтах размещать любою рекламу криптовалют, бинарных опционов и другого. Это было сделано в рамках новой политики сервиса, которая направлена на борьбу с рекламой, вводящей пользователей в заблуждение.