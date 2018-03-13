С начала 2018 года отток капитала в РФ увеличился в два раза

«Чистый вывоз капитала через частный сектор вырос до отметки в 9,8 миллиарда, согласно оценке Центробанка. В прошлом году (за аналогичный период с января по февраль) отметка составила 4,4 миллиарда долларов», - говорится в публикации.
Такой показатель следует связывать, прежде всего, с ростом в России иностранных активов и прочих секторов. Чистый отток капитала из России за весь 2017 год, исходя из оценки Банка РФ, составил 31,3 миллиарда долларов. Соответствующий показатель также больше, чем в 2016 году.
При этом в базовом сценарии Банка России на минувший год с заложенной в него ценой на нефть $53 баррель прогнозировался отток капитала на уровне $29 млрд.
Основным источником чистого вывоза капитала в 2017 году регулятор назвал операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств.