С начала 2018 года отток капитала в РФ увеличился в два раза

Чистый отток капитала из Российской Федерации в период с января по февраль 2018 года составил 9,8 миллиарда долларов. Данный показатель в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные были размещены пресс-службой Банка России 13 марта.

Николай Офицеров

», - говорится в публикации.Такой показатель следует связывать, прежде всего, с ростом в России иностранных активов и прочих секторов. Чистый отток капитала из России за весь 2017 год, исходя из оценки Банка РФ, составил 31,3 миллиарда долларов. Соответствующий показатель также больше, чем в 2016 году.При этом в базовом сценарии Банка России на минувший год с заложенной в него ценой на нефть $53 баррель прогнозировался отток капитала на уровне $29 млрд.Основным источником чистого вывоза капитала в 2017 году регулятор назвал операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств.