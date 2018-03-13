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| | С начала 2018 года отток капитала в РФ увеличился в два раза

С начала 2018 года отток капитала в РФ увеличился в два раза

Сегодня, 17:24
Чистый отток капитала из Российской Федерации в период с января по февраль 2018 года составил 9,8 миллиарда долларов. Данный показатель в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные были размещены пресс-службой Банка России 13 марта.

С начала 2018 года отток капитала в РФ увеличился в два раза

 

«Чистый вывоз капитала через частный сектор вырос до отметки в 9,8 миллиарда, согласно оценке Центробанка. В прошлом году (за аналогичный период с января по февраль) отметка составила 4,4 миллиарда долларов», - говорится в публикации.

Такой показатель следует связывать, прежде всего, с ростом в России иностранных активов и прочих секторов. Чистый отток капитала из России за весь 2017 год, исходя из оценки Банка РФ, составил 31,3 миллиарда долларов. Соответствующий показатель также больше, чем в 2016 году.

При этом в базовом сценарии Банка России на минувший год с заложенной в него ценой на нефть $53 баррель прогнозировался отток капитала на уровне $29 млрд.

Основным источником чистого вывоза капитала в 2017 году регулятор назвал операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств.
Николай Офицеров
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