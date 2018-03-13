Эксперты назвали районы Москвы с самой дорогой арендой жилья

Эксперты перечислили районы Москвы, в которых аренда жилья самая дорогая. Лидером рейтинга оказались Хамовники, которые по дороговизне оставили позади даже Арбат.

Дарья Светозарова

Аренда на жилье в Хамовниках с прошлой весны подорожала более, чем на четыре процента. Средняя арендная плата за жилые квадратны в этом районе столицы составила 114,2 тысячи рублей в месяц. Ранее в этом рейтинге ведущие позиции занимал Арбат, а теперь он опустился на одну ступеньку. Арендная плата в этом районе в среднем составляет 110,5 тысяч рублей. Здесь наоборот наблюдается понижение ставки – на 5,7%. В тройку лидеров вошел Тверской район. Здешнее жилье в среднем можно арендовать за 109,2 тысячи рублей в месяц.На четвертом месте оказался Пресненский район. Здесь на месяц жилплощадь можно арендовать за 108,6 рублей в месяц. Стоимость аренды в данном районе увеличилась на 3,2% и 7,1% соответственно.