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| | За 2017-й год объем инвестиционных вливаний в основной капитал в столице составил 1,972 трлн. рублей

За 2017-й год объем инвестиционных вливаний в основной капитал в столице составил 1,972 трлн. рублей

Сегодня, 05:02

Реализация комплексной программы по развитию и поддержке инвестиций в Москве способствует активному инвестированию и развитию производства бизнесом. Достаточно сказать, что в минувшем году объем инвестиций в основной капитал в главном мегаполисе РФ составил 1,972 триллиона рублей. Это на 12,8% больше, чем годом ранее, и на 76,6% больше, чем было в 2010-м году. Об этом информирует сайт Investmoscow.ru.

 

По словам замградоначальника Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, под эгидой вышеозначенной программы столица оказывает серьезную поддержку не только крупным проектам из сферы инфраструктуры и транспорта. Поддержка направляется и промышленности с IT-сектором.

 

 

Владимир Ефимов (руководитель московского ДЭПИР), в свою очередь, добавил, что столица показывает позитивную динамику развития по всем основным инвестиционным показателям. К тому же, эксперты и предпринимательское сообщество сходятся во мнении, что деловой климат в столице постоянно улучшается.

 


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