Фестиваль "Мос/Еда!" занял первое место в отечественном рейтинге гастрономических событий марта

17 и 18 числа во всех городских округах московского мегаполиса пройдет дебютный гастрономический фестиваль «Мос/Еда!». Для него будет специально открыто 1,5 тыс. площадок, где будут представлены товары из разных субъектов РФ. Участие в ярмарках примут и страны СНГ. В частности, посетители смогут приобрести гранаты из Азербайджана и яблоки из Молдовы. Для посетителей организуются тематические мастер-классы и экскурсии. К тому же, как в прошлую пятницу сообщил С.Собянин (московский градоначальник), в ходе мероприятия можно будет отметить товары, которые должны появиться на прилавках столичных ярмарок выходного дня. Об этом рассказал портал «Вечерняя Москва».

Интересно, что фестивалю «Мос/Еда!» досталось первое место в мартовской версии отечественного рейтинга десяти лучших событий гастрономического формата. Его составлением занималось агентство «ТурСтат», аналитики которого также разместили в списке следующие мероприятия (в порядке убывания): «Скатерть-самобранка», «Праздник корюшки», «Югорский рыбный фестиваль», «Крым на тарелке», «Vizit Dagestan», «Колымское братство», «Серебряная корюшка», «Народная рыбалка» и «День Герасима Грачевника».



