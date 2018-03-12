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| | В Ростове подешевели продукты и повысились расценки на медуслуги

В Ростове подешевели продукты и повысились расценки на медуслуги

Вчера, 22:59
Ростовстат предоставил статистику цен за 2018 год. Из документа можно понять, что большинство продуктов питания снизились в цене.

В Ростове подешевели продукты и повысились расценки на медуслуги

 

Ростовстат информирует, что значительный спад цен одержали яйца, различные крупы, семейство бобовых, а также мясная продукция. Известно, что немного упали в цене чистящие стредства и обувная продукция.

В статистике можно узреть неприятную новость для обладателей вредных привычек. Если сравнить стоимость прошлого года, то цены на табачную продукцию и алкогольные изделия значительно увеличились.

Неприятная новость и для тех, кто нуждается в некоторых медицинских манипуляциях. В этом году на 2,3% выросли цены на медуслуги. Помимо этого подорожали и услуги страхования.

Отметим, что, не смотря на случившиеся, в Ростове можно увидеть интересную картину: в одной из рощ прикрепили оригинальную кормушку для птичек. Сооружение оформлено в виде кафетерия. В заведении для пернатых присутствует даже меню и вывеска.
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