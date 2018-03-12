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| | «Роснефть» подала петицию об отказе от иска к «Системе»

«Роснефть» подала петицию об отказе от иска к «Системе»

Сегодня, 20:42
Компания «Роснефть» подала в Арбитражный суд петицию об отказе от иска к АФК «Системе», в котором говорилось об взыскании 131,6 млрд рублей, полученных во время владения акциями «Башнефти».

«Роснефть» подала петицию об отказе от иска к «Системе»

 

Помимо этой петиции, обе стороны направили в суд совместное прошение, в котором просили отменить обеспечительные меры, наложенные на активы компании. Прошение было зарегистрировано 12 марта, однако дата рассмотрения пока неизвестна.

До этого представители АФК «Система» сообщили, что компания заплатила организации «Башнефть» 100млрд рублей, прописанные в мировом соглашении. Пресс-секретарь «Роснефти» подтвердил данную информацию, а также сообщил, что все стороны соглашения выполняют все условия. Отметим, что стороны также отказываются от любых посягательств на имущество, которые могут возникнуть в будущем из-за исков.
Анна Котова
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