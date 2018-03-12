Песков отказался связать рост зарплат бюджетников с выборами президента

Рост заработной платы в бюджетной сфере никак не связан с выборами Президента Российской Федерации, которые произойдут 18 марта. Этот тезис пресс-секретарь Дмитрий Песков четко озвучил в интервью журналисту одного из московских изданий.

Сергей Денисов

Повышение зарплаты бюджетным работникам не единоразовое мероприятие, это долговременная политика, которая наполнялась законодательными актами Государственной Думы России и указами Президента, начиная с мая 2012 года.К середине нынешнего финансового года вознаграждение за труд должно вырасти к размеру средней зарплаты на 200%. Однако это не точка в процессе повышения жизненного уровня населения, выплаты будут возрастать и далее по мере роста экономики и увеличения ВВП на душу населения. Дмитрий Песков признался, что не может ответить по каждому конкретному учреждению о размерах повышения окладов. Здесь нужно разбираться с отдельной бухгалтерией.Напомним, что в январе-феврале месяце этого года преподаватели МГУ и некоторых других учебных заведений столицы получили неожиданно высокие доплаты к основному окладу. Этот «подарок» бюджетники по инерции связали с предстоящими президентскими выборами.