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| | Песков отказался связать рост зарплат бюджетников с выборами президента

Песков отказался связать рост зарплат бюджетников с выборами президента

Сегодня, 16:06
Рост заработной платы в бюджетной сфере никак не связан с выборами Президента Российской Федерации, которые произойдут 18 марта. Этот тезис пресс-секретарь Дмитрий Песков четко озвучил в интервью журналисту одного из московских изданий.

Песков отказался связать рост зарплат бюджетников с выборами президента

 

Повышение зарплаты бюджетным работникам не единоразовое мероприятие, это долговременная политика, которая наполнялась законодательными актами Государственной Думы России и указами Президента, начиная с мая 2012 года.

К середине нынешнего финансового года вознаграждение за труд должно вырасти к размеру средней зарплаты на 200%. Однако это не точка в процессе повышения жизненного уровня населения, выплаты будут возрастать и далее по мере роста экономики и увеличения ВВП на душу населения. Дмитрий Песков признался, что не может ответить по каждому конкретному учреждению о размерах повышения окладов. Здесь нужно разбираться с отдельной бухгалтерией.

Напомним, что в январе-феврале месяце этого года преподаватели МГУ и некоторых других учебных заведений столицы получили неожиданно высокие доплаты к основному окладу. Этот «подарок» бюджетники по инерции связали с предстоящими президентскими выборами.
Сергей Денисов
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