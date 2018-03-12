Раскрыты секреты самых дорогих квартир в России

Квартиры владивостокского жилого комплекса «Маринист» вошли в ТОП-10 самых дорогих квартир в Российской Федерации. Информация об этом появилась на сайте ежегодного рейтинга Союза риэлтеров России.

Сергей Денисов

В жилом комплексе «Маринист» цены на квартиры начинаются с отметки 38 млн 420 тысяч рублей. Цифра складывается не из воздуха. Четыре башни микрорайона от 11 до 18 этажей разместились в исторической части Владивостока, где уже не осталось свободных площадок для новостроек. Подрядчику пришлось очистить место, снеся старые корпуса мясокомбината. Близость ко всем достопримечательностям города и ведущим коммуникациям, великолепный вид из каждой квартиры на бухту – это только одна из составляющих цены квартиры.Сюда следует добавить пионерные строительные технологии. Монолитные здания будут возведены из керамогранита с использованием набора различных антифорозных и антиоксидных присадок для цемента. Внутренняя архитектура жилья соответствует бизнес-классу. Это высокие потолки, до 3,3 метра, внутренний обогрев панелей и пола. Бесшумные скоростные лифты для габаритных грузов и жильцов, подземная парковка, где количество мест превышает количество квартир.К этому следует добавить изолированный двор с детской площадкой и различными бытовыми службами на цокольных этажах. Застройщик «Мариниста» применяет гибкие системы кредитования для своих клиентов, о чем свидетельствует отдельный межкорпоративный договор со «Сбербанком» на открытие кредитных линий дольщикам строительства.Весь микрорайон снабжен мощными электрогенераторами и отдельной подстанцией, которая обеспечит подачу тепла и воды в условиях погодных форс-мажорных ситуаций, которые часто посещают Владивосток.