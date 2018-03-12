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| | Риэлторы назвали ТОП-10 самых дорогих квартир Петербурга

Риэлторы назвали ТОП-10 самых дорогих квартир Петербурга

Сегодня, 15:23
Специалисты в сфере аналитики предложений по покупке недвижимости озвучили рейтинговый список наиболее дорогостоящих квартир в городе Петербург. Оказывается, вот уже полтора года лидером списка остается пентхауз, расположенный на Мичуринкой улице.

Риэлторы назвали ТОП-10 самых дорогих квартир Петербурга

 

Специалисты-аналитики в вопросах недвижимости нашли наиболее дорогие квартиры в городе Петербург. Бессменным лидером в данном списке вот уже полтора года являются апартаменты на Мичуринской улице – за жилье в 415 кв. м хозяин просит 720 млн рублей.

Второе место заняла квартира за 549 млн рублей при площади в 443 кв. м в жилом комплексе «Пятый элемент». Третью позицию заняла квартира в жилом комплексе «Морской 33», стилизованная в жанре арт-деко, которую можно приобрести за 450 млн рублей и жилая площадь при этом будет составлять 470 кв. м. В жилом комплексе «Морской фасад» можно приобрети просторный пентхауз в 900 кв. м за 420 млн рублей – этот лот занял четвертой место рейтингового списка. Также в рейтинг вошли предложения недвижимости на Итальянской и Моховой улицах, располагающиеся в жилых комплексах «Венеция» и Парадный квартал».
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