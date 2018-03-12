Вся страна шокирована нищенскими зарплатами воронежских врачей

Зарплатами воронежских медиков заинтересовались журналисты местных СМИ после выборочного анализа вакансий на популярных сайтах по поиску работы.

Сергей Денисов

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