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| | Вся страна шокирована нищенскими зарплатами воронежских врачей

Вся страна шокирована нищенскими зарплатами воронежских врачей

Сегодня, 13:59
Зарплатами воронежских медиков заинтересовались журналисты местных СМИ после выборочного анализа вакансий на популярных сайтах по поиску работы.

Вся страна шокирована нищенскими зарплатами воронежских врачей

 

Результаты расследования привели газетчиков в состояние эмоционального шока. Оказывается, уборщица в городской поликлинике получает 8,5 тысяч рублей, а физиотерапевт 5400, простой лаборант в рентгеновском кабинете имеет вознаграждение тоже больше рядового терапевта аж на 1800 рублей.

Многие комментаторы в социальных сетях справедливо полагают, зачем учиться целых шесть лет в институте, затем еще два года тянуть лямку в интернатуре, когда можно просто взять тряпку и швабру, чтобы почувствовать себя богаче любого доктора. Здесь следует напомнить, что по майским указам Президента Российской Федерации от 2012 года заработная плата бюджетным работникам должна быть повышена на 200%. В Москве перед президентскими выборами стали осуществлять существенные доплаты к окладам преподавателей, врачей, учителей и работников сферы культуры. В Москве такие выплаты за январь-февраль 2018 года составили существенные суммы к основному вознаграждению и достигли показателей в 100-120 тысяч рублей.

Воронежские медики питаю слабую надежду, что государственный золотой дождь прольется не только на столицу, но и достигнет глухой провинции.
Сергей Денисов
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