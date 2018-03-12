Одну из самых старых фотокамер Leica продали на торгах за $3 млн

В столице Австрии, Вене, состоялись торги в аукционном доме Westlicht, на которых продали одну из самых старых фотокамер Leica за 2,976 млн долларов США. Таким образом установили своеобразный ценовой рекорд.

Домбровский Сергей

Реализованный фотоаппарат Leica выпустили в начале прошлого столетия, раньше, нежели началось массовое производство данного устройства, именно поэтому сейчас оно обладает такой высокой стоимостью. Не только эксклюзивность, но и отличное качество фотокамеры стало причиной пристального интереса к ней со стороны коллекционеров. Сейчас в мире существует всего три фотоаппарата Leica, функционирующих с 1923 года.Одно из устройств для получения снимков продали за 1,3 млн евро. Сейчас удалось побить предыдущий ценовой рекорд, установленный шесть лет назад. Тогда Leica приобрели за 2,16 млн евро. Обладателем уникальной фотокамеры стал предприниматель из Азии, предпочитающий скрывать свое имя.