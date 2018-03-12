Назван последний претендент на украинскую «дочку» Сбербанка

Валерий Хорошковский, украинский бизнесмен, также претендовавший на покупку организации, по какой-то причине не подал документы для согласования сделки в Нацбанк. Хорошковский отказался от идеи приобретения Сбербанка, как уже позже подтвердили его приближенные, опасаясь санкционного преследования. Теперь же максимальная цена сделки может превысить 170 миллионов долларов.
Паритетбанк - 15-я по размеру кредитная организация по размеру активов в Беларуси, 99,8 процентов занимает управление делами президента республики.
Переговорный процесс о продаже дочерней структуры Сбербанка на Украине проводится уже второй год. Активизировался он после введения Киевом санкций против «дочерних» российских банков весной 2017 года.