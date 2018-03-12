Назван последний претендент на украинскую «дочку» Сбербанка

Единственным претендентом на покупку украинского Сбербанка оказался банк «Паритет», который принадлежит управлению делами президента Беларуси. Согласование сделки со стороны Национального банка Украины может сорваться по причине того факта, что глава управления делами президента Беларуси Виктор Шейман находится под санкциями со стороны США и Европы.

Николай Офицеров

Валерий Хорошковский, украинский бизнесмен, также претендовавший на покупку организации, по какой-то причине не подал документы для согласования сделки в Нацбанк. Хорошковский отказался от идеи приобретения Сбербанка, как уже позже подтвердили его приближенные, опасаясь санкционного преследования. Теперь же максимальная цена сделки может превысить 170 миллионов долларов.Паритетбанк - 15-я по размеру кредитная организация по размеру активов в Беларуси, 99,8 процентов занимает управление делами президента республики.Переговорный процесс о продаже дочерней структуры Сбербанка на Украине проводится уже второй год. Активизировался он после введения Киевом санкций против «дочерних» российских банков весной 2017 года.