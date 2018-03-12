Украина намерена построить космодром в Австралии

Украина предложила австралийским властям построить полноценную площадку для запуска ракетоносителей различного типа. Информацию об этом две недели назад обнародовали местные СМИ.

Сергей Денисов

Государственное космическое агентство Украины еще в 2016 году выступило с этим предложением к правительству Австралии. По мнению переговорщиков и экспертов агентства, Украина имеет большой опыт участия в масштабных совместных космических программах и участвует в международных космических программах уже более полувека.В Австралии много пустующих территорий, непригодных для сельскохозяйственного освоения. Для реализации глобального проекта требуется всего 5-7 тысяч квадратных километров территории. Украинская сторона предлагает своих квалифицированных специалистов и экспертный опыт, накопленный за десятилетия освоения космического пространства. Недавно Президент Украины Перт Порошенко «подогрел» ситуацию, назвав свою страну успешной космической державой.С другой стороны, у международных экспертов присутствует в высказываниях по этому поводу известный скепсис. Дело в том, что вся «космическая мощь» Украины – это стопроцентное наследие Советского Союза. За годы независимости страны отрасль не получала и десятой доли того финансирования, которое было в условиях бюджета СССР.Аэрокосмическая промышленность Украины за 27 лет успела деградировать настолько, что перестала представлять интерес для частных и корпоративных инвесторов.