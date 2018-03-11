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| | «Это будет мировой катастрофой»: Китай не хочет развязывать торговую войну с США

«Это будет мировой катастрофой»: Китай не хочет развязывать торговую войну с США

Сегодня, 20:48
Министр коммерции КНР Чжун Шань рассказал, что китайские депутаты всерьез встревожены возможностью торговой войны с США. Этот вопрос не только поднимался на сессии Всекитайского собрания народных представителей, но даже оказался в центре внимания.

«Это будет мировой катастрофой»: Китай не хочет развязывать торговую войну с США

 

Глава коммерческого ведомства подчеркивает, что в торговых войнах априори не может быть победителей. В случае возникновения такого противостояния, ущерб будет нанесен не только китайской и американской экономикам, но и экономике всего мира. В то же время, не собираясь становится инициатором, Поднебесная готова ответить на любые вызовы и встать на защиту своих интересов. Министр заявил, что Пекин и Вашингтон должны продолжить переговоры для ликвидации противоречий.

Чжан Шань рассказал, что за последние сорок лет объемы торговли между США и КНР увеличились более, чем в 230 раз. Суммарно взаимные инвестиции достигли 230 миллиардов долларов. Однако есть и серьезная проблема. В торговых связях наблюдается дефицит США и каждый год он растет примерно на 20%. Это связано с ограничениями Соединенных Штатов. Здесь подразумевается, в том числе и пошлина на импорт в США в размере 25%. Соответствующий указ Дональд Трамп подписал 9 марта.
Дарья Светозарова
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