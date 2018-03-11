В Москве метрополитен обновят на две трети в ближайшие годы

Мэр Москвы в эфире телеканала «Росиия-1» рассказал о планах городской власти по реконструкции метрополитена. По словам Сергея Собянина, метро столицы в ближайшие годы будет обновлено на две трети.

Как заявляет городской глава, обновление парка метро произойдет на две трети за счет новых вагонов. Планируется поставить 1600 новых современных вагонов, которые соответствуют самым высоким мировым требованиям. Поэтому замена вагонов не будет нужна в ближайшие 30 лет. Мэр подчеркнул, что на этом останавливаться не будут. Власти намерены улучшить и усовершенствовать московское метро на все 100%.Московское метро - первое и самое крупное метро в СССР и в России. Первая линия была открыта в 1935 году. Городские власти планируют построить еще 34 станции, общей протяженностью 70 км. Метро в Москве занимает 6 место в мире по интенсивности эксплуатации.