Собянин сообщил о росте числа предпринимателей в Москве

Количество частных предпринимателей в Москве выросло за прошлый год на 11,3% и достигло 284 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба мэрии, а градоначальник Сергей Собянин подтвердил данные на своей страничке в в Twitter.

Сергей Денисов

Рост частного предпринимательства в столице России многие экономисты увязывают с общими тенденциями подъема и либерализации российской экономики. В своем январском выступлении Президент России Владимир Путин призвал всех функционеров исполнительной вертикали ослабить административное давление на малый и средний бизнес. Большие ожидания связывают с изменением налогового законодательств, которое облегчит инвестирование в проекты и откроет новые стартовые возможности для привлечения капитала в реальный сектор экономики.Чутким барометром отреагировала и банковская структура, которая снижает ставки учетного процента и одновременно уменьшает стоимость кредитных ресурсов для предпринимателей с разным оборотом капитала.Сергей Собянин на своей страничке не только привел статистику о количественном росте зарегистрированных частных предпринимателей в Москве, но и выразил надежду на то, что от столицы оживление и общий подъем экономической деятельности постепенно затронет всю Россию.