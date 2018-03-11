Нико-Банк понизил ставки по некоторым вкладам

Администрация Нико-Банка объявила о понижении ставок по некоторым вкладам. Это связано с общей финансовой политикой учреждения, направленной на укрепление кредитного портфеля банка и корректировки деятельности региональных отделений.

С 7 марта по линии «Золотая осень» открывается возможность размещения депозитов под 6% годовых при вкладе от 5000 рублей сроком на 450 дней. Ранее ставка по этому вкладу соответствовала 6,4% годовых. Понижена учетная ставка по линии «Шанс» до 6,32% годовых с 6,4%. Банк трансформировал процедуру начисления процентов по вкладам, которая включает временной отрезок в 92 дня со ставками депозитов от 5,8% до 7%. Учреждение оставило без изменений процедуру ежеквартальных выплат начислений.

Нико-Банк – это средний региональный российский банк, который репрезентативно работает на территории Оренбургской области. Это акционерное учреждение, где контрольный пакет акций принадлежит семье Зеленцовых, 2,66% оставшихся акций принадлежат мелким миноритариям.

Сергей Денисов

Понижение учетной ставки регионального банковского учреждения, связывают с тектоническими сдвигами в российской макроэкономике, в которой постепенно акценты переносятся с финансового капитала на промышленные инвестиции, где ожидают повышения прибыльности в связи с общей либерализацией экономической политики правительства.