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| | Россия нацелилась на экспорт мяса, молока и рыбы в Турцию

Россия нацелилась на экспорт мяса, молока и рыбы в Турцию

Сегодня, 13:48
Глава Минсельхоза России Александр Ткачев поведал, что в скором времени РФ начнет поставку мяса, молока и рыбы на территорию Турции.

Россия нацелилась на экспорт мяса, молока и рыбы в Турцию

 

Министр ведомства сказал, что точная дата старта экспорта неизвестна. На данный момент имеются только предварительные договоренности. Российские власти рассчитывают, что Турция в скором времени примет решение о разрешении поставки российского мяса, молока и рыбы на свой рынок.

Министр сообщил, что переговоры о поставке продукции ведутся Россельхознадзором. Ткачев уверен, что российский продукт придется по душе турецким потребителям.

Россия увеличит закупку турецких товаров в сфере АПК. Рроссийские продуктовые сети обзавелись более богатым выбором овощей и фруктов из Турции. 5 марта, спустя 2 года после введения эмбарго, разрешили завозить турецкие овощи на территорию РФ.
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