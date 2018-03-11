Россия нацелилась на экспорт мяса, молока и рыбы в Турцию

Глава Минсельхоза России Александр Ткачев поведал, что в скором времени РФ начнет поставку мяса, молока и рыбы на территорию Турции.

Министр ведомства сказал, что точная дата старта экспорта неизвестна. На данный момент имеются только предварительные договоренности. Российские власти рассчитывают, что Турция в скором времени примет решение о разрешении поставки российского мяса, молока и рыбы на свой рынок.Министр сообщил, что переговоры о поставке продукции ведутся Россельхознадзором. Ткачев уверен, что российский продукт придется по душе турецким потребителям.Россия увеличит закупку турецких товаров в сфере АПК. Рроссийские продуктовые сети обзавелись более богатым выбором овощей и фруктов из Турции. 5 марта, спустя 2 года после введения эмбарго, разрешили завозить турецкие овощи на территорию РФ.