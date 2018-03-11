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| | Тим Дрейпер: через 5 лет действующие валюты перестанут существовать

Тим Дрейпер: через 5 лет действующие валюты перестанут существовать

Сегодня, 13:01
Создатель инвестиционной компании Draper Fisher Jurvetson Тим Дрейпер заявил о массовом перевороте экономики. Инвестор, несмотря, на потерю 40 тысяч биткойнов, до сих пор считает, что криптовалюта самый безопасный способ сохранить сбережения. Тим Дрейпер дал прогноз о дальнейшей судьбе биткойна.

Тим Дрейпер: через 5 лет действующие валюты перестанут существовать

 

Пионер венчурного бизнеса выступил со своим мнением на передаче Fast Money, сообщает CCN. Бизнесмен для такого события надел замечательный галстук с логотипом криптовалюты. Тим Дрейпер начал выступление с перспектив биткойна. Таким способом инвестор опроверг то, что криптовалюта является средством быстрого заработка.

Правительства различных стран станут виртуальными конкурентами между собой. При создании блога международных масштабов им придется преподносить сервис по низкой ценовой категории. Это то, чем власти не занимались ранее, - заявил Тим Дрейпер.

Также бизнесмен объявил, что биткойн - единственная стабильная криптовалюта. Тим Дрейпер запросто бы отказался от долларов, если ему предоставят огромное количество виртуальных монеток.

«Они не будут использовать фиат, равно как и любой из нас спустя пять лет», - сообщил инвестор.

На данный момент инженеры все свои силы сосредоточили на выдвижении биткойна. Тим Дрейпер считает, что именно такой валютой люди будут расплачиваться через пять лет. Отметим, что Дрейпер выкупил 30 тысяч биткойнов на аукционе Министерства юстиций Америки. На сегодняшний день купленные криптовалюты стоят около 275 млн долларов. Также инвестор известен своими точными прогнозами. В 2014 году бизнесмен предсказал рост биткойна. Он сказал, что одна монетка виртуальной валюты будет стоить 10 тысяч.
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