Эксперты: Инвестиции в криптовалюты всегда будут азартной игрой

На протяжении нескольких последних месяцев курс биткоина то молниеносно взлетает, то существенно падает. Эксперты считают, что инвестировать в криптовалюты могут только специалисты, для всех "любителей" подобное превращается в азартную игру.

Руководитель корпорации Брэндон Зитсман предупреждает об осторожности при покупке виртуальной валюты. По его мнению, инвестору необходимо вкладывать в виртуальную валюту столько денег, сколько он зачастую тратит на азартные игры. По словам Зитсмана, эффект от инвестиций может быть, но не стоит этого ожидать.Брэндон Зитсман утверждает, что, прежде всего, нужно трезво оценивать возможную экономическую продуктивность перед тем, как вкладывать в криптовалюты. Эмиссия криптовалюты является безграничной благодаря способности создавать новые виртуальные монеты. Но экономической отдачи от них нет, в отличие от других видов активов.