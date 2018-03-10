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| | Эксперты биткоина поддерживает регуляторную политику Банка Англии, несмотря на критику Карни

Эксперты биткоина поддерживает регуляторную политику Банка Англии, несмотря на критику Карни

Вчера, 20:16
Апологеты криптовалюты в Великобритании одобрительно высказались о политике регулирования биткоина Банком Англии и даже нашли рациональное зерно в критике руководителя учреждения – Марка Карни. Понимание в этом вопросе в частности проявил основатель и гендиректор криптовалютного сервиса deVere Group Найджел Грин.

Эксперты биткоина поддерживает регуляторную политику Банка Англии, несмотря на критику Карни

 

По словам Грина, Банк Англии задает тон мировой политике в отношении криптовалют, поскольку является наиболее влиятельным центральным банком. Глава deVere Group утверждает, что хорошая нормативная база может обеспечить для инвесторов сильную защиту и уверенность. Благодаря инициативному и прагматичному подходу регулятора развитие Ethereum, Ripple, Litecoin и Dash станет устойчивее.

Одобрительно о критических замечаниях Карни высказался и глава обменного сервиса CoinMetro Кевин Мурко. Он подчеркивает, что работа с криптовалютами должна осуществляться так же, как и с традиционными деньгами, особенно в вопросах активной торговли. Несмотря на категоричность заявления руководителя Банка Англии о необходимости регулирования биткоина и других криптовалют, эксперты видят в этом позитив – юридическая база криптопространства становится действительностью.
Дарья Светозарова
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