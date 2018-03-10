Великобритания и Саудовская Аравия подписали военный контракт на 2 млрд долларов

Великобритания и Саудовская Аравия заключили торговое соглашение общей суммой в два миллиарда долларов. Помимо этого участники сделки договорились о поставке Ер-Рияду 48 многоцелевых истребителей четвертой генерации Eurofighter Typhoon.

Дарья Светозарова

Эти воздушные суда производит британская компания BAE Systems. Саудовскую Аравию на подписании соглашения представлял наследник трона – принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауда. В Лондон он прибыл с трехдневным визитом. Весть о подписании сделки спровоцировала рост акций BAE Systems на 2,17% на фондовой бирже.Британская компания комментирует подписание контракта, как приверженность поддержки королевства, модернизирующего свою армию, в том числе посредством обновления ВС в рамках реализации программы «Видение Королевства Саудовская Аравия - 2030». Глава британского правительства Тереза Мэй добавила, что стороны договорились взаимных инвестициях на сумму в 90 миллионов долларов.В сентябре прошлого года Великобритания заключила похожую сделку с Катаром. Тогда речь шла о покупке арабской страной 24 истребителей из той же серии. Соглашение подписали по инициативе Дохи.