В Министерстве науки КНР рассказали о создании 2 млн рабочих мест в НИОКР

В Министерстве науки и технологий Китая рассказали о создании новых рабочих мест в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. По словам главы научного ведомства Вань Гана, трудоустроить в НИОКР удалось два миллиона человек.

Дарья Светозарова

Министр сообщил, что уже на сегодняшний день в Поднебесной создана стройная система инноваций в научно-технической отрасли. В КНР работают три тысячи бизнес-инкубаторов НИОКР. В стране имеются государственные зоны, в которых функционируют порядка тысяч средних и малых научных предприятий.В госбюджете поднебесной на 2018 на развитие НИОКР выделена внушительная сумма. Расходы в этой сфере, согласно показателям главного финансового документа КНР, возрастут более чем на десять процентов. Образование же получит на 6,5% больше финансирования.Вань Ган подчеркивает, что участие в развитии НИОКР иностранных инвесторов приветствуется. Что же касается китайских вложений в науку, то инвестиции за последние пять лет выросли на 70,9%. В прошлом году сумма вложений в отрасль составила 1,76 триллиона юаней или 279 миллиардов в долларовом выражении.