Падение биткойна приведет к разрушительным последствиям

Эксперты в сфере экономики сделали вывод, что крах биткойна губительно отразится и на других валютах. Такой вердикт выдвинули после нового исследования, которое проводили аналитики из Angly Ruskin University в U.K.

Новое исследование показывает, что падение цены на биткойн приведет к сбою и другие криптовалюты. Однако, держать такую позицию виртуальные средства долгосрочно не будут. Эксперты в ходе исследования рассмотрели три криптотернина: Bitcoin, Litecoin, а также Ripple. Финансовые аналитики пытались установить взаимосвязь с многими дорогостоящими активами. К ним отнесли: золото, облигации и различные акции.Анализ специалистов показал, что колебания биткойна в цене влияет на пульсацию всех иных криптовалют. Разброс цены составил 28,37%. Стало известно, что биткойн тесно связан с Лайткойном (42,3%). Насчёт других активов, побочный эффект от криптовалютной сферы одержал биткойн на валютном рынке Forex. Его потеря составила 15,25%.Позже эксперты установили, что волатильность криптовалют немного превышает другие существующие активы. Известно, что Ripple и Litecoin практически не влияют на изменчивость биткойна. Это означает, что криптовалюта является лидером на рынке виртуальных средств. Исследования дают понять, что инвесторы имеют короткие инвестиционные горизонты.