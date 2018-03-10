В бюджет Крыма поступило почти 36 млн рублей транспортного налога

В бюджет Республики Крым поступило почти 36 миллионов рублей транспортного налога. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов субъекта Российской Федерации.

Сергей Денисов

Традиционно налог с автотранспортных средств является «зоной ответственности» местных органов власти и идет на покрытие издержек автоперевозок: ремонт дорожного покрытия и обновление все инфраструктуры автомобильных коммуникаций.В 2017 году, без номинального увеличения суммы налогообложения с одного транспортного средства, удалось достичь уровня сборов 2014 года, что, по мнению финансистов, маркирует общую тенденцию роста и оздоровления экономики полуострова.Всего доходная часть бюджета полуострова составила 4,1 млрд рублей, в которых 629 млн – это налоги на прибыль организаций и 103, 2 млн – доходы от аренды имущества.