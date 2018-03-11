Мнения

"Пьяное ничтожество": Лена Миро прокомментировала скандал с Ефремовым

"Он позорит талантливого отца".

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

Сестра Ким Кардашьян устроила роскошную рекламную вечеринку в честь своей дочери В сети появилось очередное видео перехвата НЛО самолетом ВВС США Минобороны опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» Анастасия Волочкова бросила дочь на растерзание хейтерам Кардиологи: Новые препараты для контроля холестерина способны продолжить жизнь Очередное проклятье «Оскара»: Гильермо Дель Торо развелся с супругой «Оставь телефон!»: Певец Emin не оставляет гаджеты, даже когда играет с дочкой Ученые: Богатые и успешные люди не умнее других, а просто везучее ВОЗ предупреждает о появлении неизвестной болезни, способной убить миллионы Chuwi Hi9 Air: Планшет, который переплюнул все ранее выпущенные аналоги Африканская модель с 1,5-метровой попой затмила Ким Кардашьян СМИ: Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Джоли
| | Московская биржа прекратила работу в зеленой зоне

Московская биржа прекратила работу в зеленой зоне

Сегодня, 07:40
Торги на Московской бирже накануне прекратились в зеленой зоне. К открытию торгов индекс биржи вырос на 0,89% и достиг 2311,69 пункта, а индекс РТС увеличился на 1,21%, в результате чего составил 1285,53 пункта.

Московская биржа прекратила работу в зеленой зоне

 

Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук объяснил такое развитие событий тем, что акции сырьевых предприятий сейчас пребывают под прессингом из-за набирающей обороты войны по стали и алюминию. В 16 часов акции «ММК» потеряли полтора процента, ценные бумаги «Северстали» подешевели на один процент, акции «Русала» потеряли три процента стоимости. В зеленую зону Мосбиржа попала благодаря подорожанию акций «Аэрофлота» на 3,5%, «Магнита» на 1,8% и ВТБ на 2,5%.

Эксперты уведомили об изменениях статистики по рынку труда в США. Увеличение занятости оказалось более значительным и составило не 200 тысяч человек, а 313 тысяч. В то же время процент безработицы не изменился и остался на уровне 4,1%. Позитивная реакция американского рынка обеспечила позитив и Мосбирже. Однако мировой валютный рынок продемонстрировал негативную реакцию.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Рынок акций России открылся ростом ММВБ и РТС
Рынок акций России открылся ростом ММВБ и РТС

Рынок акций Российской Федерации открылся сегодня умеренным повышением цен blue chips на фоне увеличения цены углеводородов. Индексы ММВБ и РТС за одну минуту

Акции ВТБ снизились на 2,7% при открытии торгов
Акции ВТБ снизились на 2,7% при открытии торгов

Российский рынок акций стартовал в среду со снижения цен blue chips после вступления в силу новых экономических санкций со стороны Евросоюза и Соединенных

По итогам торгов индекс РТС рухнул на 12%, а ММВБ на 11%
По итогам торгов индекс РТС рухнул на 12%, а ММВБ на 11%

Рынок ценных бумаг в России лихорадит из-за начавшегося противостояния на Украине. Акции крупнейших промышленных предприятий упали на более чем 15%, а индексы

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости