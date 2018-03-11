Московская биржа прекратила работу в зеленой зоне

Торги на Московской бирже накануне прекратились в зеленой зоне. К открытию торгов индекс биржи вырос на 0,89% и достиг 2311,69 пункта, а индекс РТС увеличился на 1,21%, в результате чего составил 1285,53 пункта.

Дарья Светозарова

Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук объяснил такое развитие событий тем, что акции сырьевых предприятий сейчас пребывают под прессингом из-за набирающей обороты войны по стали и алюминию. В 16 часов акции «ММК» потеряли полтора процента, ценные бумаги «Северстали» подешевели на один процент, акции «Русала» потеряли три процента стоимости. В зеленую зону Мосбиржа попала благодаря подорожанию акций «Аэрофлота» на 3,5%, «Магнита» на 1,8% и ВТБ на 2,5%.Эксперты уведомили об изменениях статистики по рынку труда в США. Увеличение занятости оказалось более значительным и составило не 200 тысяч человек, а 313 тысяч. В то же время процент безработицы не изменился и остался на уровне 4,1%. Позитивная реакция американского рынка обеспечила позитив и Мосбирже. Однако мировой валютный рынок продемонстрировал негативную реакцию.