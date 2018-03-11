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| | Forbes: Состояние Игоря Ротенберга достигло 1 млрд долларов

Forbes: Состояние Игоря Ротенберга достигло 1 млрд долларов

Сегодня, 07:20
Именитое издание Forbes обнародовало данные о том, что третий представитель семейства Ротенбергов бизнесмен Игорь Ротенберг достиг состояния в один миллиард долларов. Игорь Ротенберг является совладельцем знаменитой системы под названием «Платон».

Forbes: Состояние Игоря Ротенберга достигло 1 млрд долларов

 

Напомним, в 2006 году Игорь Ротенберг получил должность официального предедателя совета директоров в компании «ЭнПиВи Инжиниринг». Через два года семейство Ротенбергов приобрели у корпорации «Газпром» 5 компаний, занимающихся нефтегазовым строительством, которые послужили основой для создания холдинга под названием «Стройгазмонтаж», являющимся одним из крупнейших подрядчиков в сфере рынка инфраструктурного строительства.

Forbes: Состояние Игоря Ротенберга достигло 1 млрд долларов

 

Заметим, в начале прошлого года в собственность Игоря Ротенберга отошли 46 процентов акций Тульского патронного завода. Стоит напомнить, Игорь Ротенберг также успел побывать младшим партнёром в компании «Мостотрест», занимающейся инфраструктурным строительством.
Александр Вест
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