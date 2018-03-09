В Татарстане на 3% поднялось производство молока и птицы

В Татарстане процветает сельское хозяйство. В республике увеличился рост надоя молока, разведения птицы и рогатого скота.

Пелагея Лебединская

В Татарстане состоялось правительственное заседание, на котором министр сельского хозяйства Марат Ахметов преподнес отчет за начало 2018 года. Он доклад, что в республике поднялось производство сельхозпродукции. Так на сегодняшний день было выращено 63 000 тонн скота и птицы, что является на 3% больше прошедшего года. Было снесено 157 млн штук яиц, а это на 8% больше, также вырос на 3% надой молока. Число рогатого скота в республике на сегодняшний день нащитано 735 000 голов, а свиней – 430 000 голов. Поголовье птиц насчитывается 15,6 млн штук. Хоть республика Татарстан и не очень большая по численности населения, однако процветающая и дающая хорошие перспективы на будущее по развитию сельского хозяйства.Отметим, что ранее президент республики Татарстан Рустам Минниханов указал министру сельского хозяйства приумножить к 2020 году надой молока до 2 млн тонн.