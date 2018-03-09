Еврокомиссия хочет принять торговые меры против США

Глава Еврокомиссии заявил о готовности принять меры по отношению к США из-за введения налога на поставку алюминия и стали в размере 10% и 25%. В ЕК считают выбранную США позицию протекционистской.

Из-за того, что правительство США во главе с Дональдом Трампом ввело налог на поставку в страну алюминия (10%) и стали (25%), глава Еврокомиссии сообщил о возможном начале разбирательства в Всемирной торговой комиссии. Для участия в разрешении спора привлекут и американскую сторону.Ранее Белый Дом сообщал, что может исключить налогообложение ввоза металлов для Канады, Мексики и других страны, которым удастся убедить правительство США в том, что эти поставки не будет «угрожать национальной безопасности» страны.Вице-президент ЕК отметил, что позиция Трампа, изложенная в его речи, очень похожа на протекционизм (ограничение импорта и поддержу производства внутренних товаров для роста валового национального дохода).9 марта нынешний глава КНДР направил в США послание к президенту Дональду Трампу. Ким Чен Ын предлагает провести личную встречу. Идею о встрече поддержала КНР, Россия и ФРГ.