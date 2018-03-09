Цены на нефть продолжают расти

По последним данным цена нефти марки Brent составила 64,7 доллара за баррель, а себестоимость нефти матки WTI поднялась к 60,26 доллара за баррель. Курс нефти марки Urals вырос до 61,89 долларов за один баррелей. Повышение цен на нефть очень влияет на стоимость мировых валют. По мнению экспертов в основном влияние оказывается на Российский рубль. Чем выше подымается цена на черное золото, тем сильнее укрепится российская валюта в мире.
Отметим, что нефть марки Urals добывается в России. На данный момент это основной российский сорт нефти, который идет на экспорт в Европу.