Цены на нефть продолжают расти

На мировых рынках стоимость нефти продолжает стремительно подыматься вверх. На это указывают данные торгов на мировых торговых биржах.

Пелагея Лебединская

По последним данным цена нефти марки Brent составила 64,7 доллара за баррель, а себестоимость нефти матки WTI поднялась к 60,26 доллара за баррель. Курс нефти марки Urals вырос до 61,89 долларов за один баррелей. Повышение цен на нефть очень влияет на стоимость мировых валют. По мнению экспертов в основном влияние оказывается на Российский рубль. Чем выше подымается цена на черное золото, тем сильнее укрепится российская валюта в мире.Отметим, что нефть марки Urals добывается в России. На данный момент это основной российский сорт нефти, который идет на экспорт в Европу.