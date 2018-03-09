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| | В Японии банк не изменил курс денежно-кредитной политики

В Японии банк не изменил курс денежно-кредитной политики

Сегодня, 16:19
Сегодня состоялся совет директоров Центрального Банка Японии, который решил оставить без изменения курс денежно-кредитной политики.

В Японии банк не изменил курс денежно-кредитной политики

 

На заседании совета директоров Центрального Банка Японии проходило голосование по поводу курса денежно-кредитной политики, и точно так же, как и в два предыдущих заседания, восемь членов заседания проголосовали против одного за сохранение всех параметров программ. Таким образом, эти параметры не меняются уже более полутора лет. Также совет директоров оставил неизменным и объем программы выкупа активов.

Отметим, что экономика Японии продолжает расти, экспорт в стране находится на повышенном тренде. Также инвестиции бизнеса в государстве и основные активы стремительно повышаются, что улучшает показатели доходов компании и деловое доверие.
Пелагея Лебединская
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