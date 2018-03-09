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| | На старте торгов рубль падает к доллару и укрепляется к евро

На старте торгов рубль падает к доллару и укрепляется к евро

Сегодня, 16:11
Доллар США показывает умеренный рост, европейская валюта, при этом, теряет свои позиции на Московской бирже в пятницу утром. Рубль остается стабильным к бивалютной корзине на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных торговых площадках.

На старте торгов рубль падает к доллару и укрепляется к евро

 

Первые сделки относительно доллара США проводились в диапазоне 56,97-57,05 рубля по итогам первой минуты торгов курс составил 57,025 рубля за единицу американской валюты к уровню прошлого закрытия. Эксперты также не отметили серьезных изменений в показателях бивалютной корзины. К уровню закрытия среды она составила 62,9 рубля. При этом, доллар оказался на 22 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро упал ниже официального курса на 30 копеек.

Эксперты уверены в том, что рубль падает по соотношению с долларом и укрепляет к евро на старте торгов в пятницу, отыгрывая движение валютной пары «евро-доллар» на мировом рынке Forex. Таким образом, изменения валютного курса рубля к бивалютной корзине в целом довольно незначительные и не превышают показателя в полкопейки.
Николай Офицеров
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