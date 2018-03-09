«Интеррос» и Rusal договорились о сделке касательно акций «Норникеля»

Компании UC Rusal и «Интеррос» пришли к соглашению касательно сделки по акциям «Норникеля». Обсуждалась покупка 4% ценных бумаг фирмы.

Никита Готский

Договор по покупке-продаже акций могут закрыть спустя пять дней после ранее принятого решения. В «Интерросе» заявили, что рассчитывают на закрытие сделки в течение следующей недели. В таком случае, доля структуры в «Норникеле» вырастет до 32,5% с 30,4%.Очередное заседание по данному делу состоится в конце весны в Британии. Там стороны рассмотрят вопрос того, соответствовала ли подписанная сделка акционерному договору. Если Rusal победит в суде, то компания олигарха Олега Дерипаски, а также фирма Whiteleave Владимира Потанина обязуются возвратить Роману Абрамовичу, владеющего Crispian, 4% акций «Норникеля» вместе с дивидентами, выплаченным на данные бумаги. В АКРА считают, что бизнесмены придут к общему решению, а также найдут компромисс касательно дивидентной политики «Ноникеля».