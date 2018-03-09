США намерены увеличить экспорт СПГ в четыре раза за пять лет

Барри Уортингтон, являющийся руководителем Энергетической ассоциации США, заявил о том, что в ближайшие пять лет Штаты намерены увеличить импорт природного сжиженного газа (СПГ) минимум в четыре раза.

Александр Вест

Данное заявление прозвучало от Уортингтона в рамках его выступления на конференции по энергетике под названием CERAWee, проводимой в международном формате каждый год. Барри Уортингтон заметил, что СПГ США намерены поставлять в такие страны как: Италия, Великобритания, Испания, Польша, а также некоторые государства Прибалтики. Также глава ассоциации утвердил, что российский газ несомненно будет занимать господствующие позиции на рынке Европы в течение длительного периода времени.В свою очередь, Уортингтон отметил, что рынок в Европе имеет место как для российского сырья, так и для газа, поставляемого из США, заметив, что поставляемый газопроводу Россией газ всё же останется лидером в европейском сегменте рынка. Также Барри Уортингтон предрёк неизменный рост рынка СПГ в Европе, так как всё большее количество государств включается в борьбу с загрязнением экологической среды.