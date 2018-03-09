Курс биткоина упал менее отметки в 9000 долларов

Сегодня курс биткоина упал ниже отметки в 9000 долларов. К 13:18 по Москве он стоил 8679 «зеленых».

Никита Готский

Два дня назад курс электронной валюты упал ниже графы в десять тысяч долларов после оповещений о вероятном взломе биржи Binance. Через сутки биткоин смог компенсировать падение, но через незначительный период времени в очередной раз стал сокращаться.О возможном взломе Binance рассказали ее пользователи, не сумевшие вывести деньги с платформы. Согласно материалам компании, определенные пользователи оказались жертвами фишинга. Сама биржа не пострадала, а активы ее клиентов не были украдены киберзлоумышленниками.СМИ сообщают, что одной из причин, по которой падает биткоин, является критика в отношении криптовалютных площадок со стороны Комиссии ценных бумаг. Регулятор считает, некоторые биржи оказывают услуги торговли активами, притом, что они не зарегистрированы в Комиссии.