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| | Курс биткоина упал менее отметки в 9000 долларов

Курс биткоина упал менее отметки в 9000 долларов

Сегодня, 15:51
Сегодня курс биткоина упал ниже отметки в 9000 долларов. К 13:18 по Москве он стоил 8679 «зеленых».

Курс биткоина упал менее отметки в 9000 долларов

 

Два дня назад курс электронной валюты упал ниже графы в десять тысяч долларов после оповещений о вероятном взломе биржи Binance. Через сутки биткоин смог компенсировать падение, но через незначительный период времени в очередной раз стал сокращаться.

О возможном взломе Binance рассказали ее пользователи, не сумевшие вывести деньги с платформы. Согласно материалам компании, определенные пользователи оказались жертвами фишинга. Сама биржа не пострадала, а активы ее клиентов не были украдены киберзлоумышленниками.

СМИ сообщают, что одной из причин, по которой падает биткоин, является критика в отношении криптовалютных площадок со стороны Комиссии ценных бумаг. Регулятор считает, некоторые биржи оказывают услуги торговли активами, притом, что они не зарегистрированы в Комиссии.
Никита Готский
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