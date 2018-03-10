Объем промышленных заказов в Германии в январе увеличился

Специалисты Германии отметили рост объема промышленных заказов в стране за январь. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился более чем на 8%, хотя и не достиг ожидаемого показателя в 11,5%.

Виктория Озерова

Германия проинформировала о показателях в промышленной экономике за первый месяц текущего года. В соответствии с обнародованными данными, объем промышленных заказов за январь 2018 увеличился более чем 8% при том, что по прогнозам ожидалось возрастание на 11,5%. В декабре 2017 года аналитики отмечали рост соответствующих показателей почти на 8%.Напомним, что ранее стало известно, что ВВП Германии в прошедшем году возрос более чем на 2%, расчеты были сделаны с учетом инфляции. При этом розничные продажи за год упали более чем на 1%.