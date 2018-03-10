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| | Объем промышленных заказов в Германии в январе увеличился

Объем промышленных заказов в Германии в январе увеличился

Сегодня, 06:40
Специалисты Германии отметили рост объема промышленных заказов в стране за январь. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился более чем на 8%, хотя и не достиг ожидаемого показателя в 11,5%.

Объем промышленных заказов в Германии в январе увеличился

 

Германия проинформировала о показателях в промышленной экономике за первый месяц текущего года. В соответствии с обнародованными данными, объем промышленных заказов за январь 2018 увеличился более чем 8% при том, что по прогнозам ожидалось возрастание на 11,5%. В декабре 2017 года аналитики отмечали рост соответствующих показателей почти на 8%.

Напомним, что ранее стало известно, что ВВП Германии в прошедшем году возрос более чем на 2%, расчеты были сделаны с учетом инфляции. При этом розничные продажи за год упали более чем на 1%.
Виктория Озерова
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