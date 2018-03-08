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| | В США увеличилось число лиц обратившихся за пособием по безработице

В США увеличилось число лиц обратившихся за пособием по безработице

Вчера, 20:15
В США за минувшие семь дней выросло количество заявок на получение пособия по безработице. К данному моменту показатель вырос на 21 000 документов.

В США увеличилось число лиц обратившихся за пособием по безработице

 

В США растет число поданных заявок на получение пособия по безработицы, так, за неделю численность документов возросло на 21 тысячу и ныне составляет в общей сложности 231 000 документов. Аналитики, в свою очередь, считали, что данный рост составит +10 тысяч, увеличившись до 220 тысяч.

Обладающих пособие лиц по безработице в Штатах за неделю снизилось до 1,8 миллионов человек. Показатель прошлой недели эксперты пересмотрели в сторону увеличения: с 1,931 миллионов до 1, 934 миллионов человек. Все сведения о числе заявок на получение пособия публикуют в Минтруда страны. Показатель демонстрирует численность лиц, которые в первый раз обратились за пособием.
Никита Готский
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