В России за год количество богачей увеличилось

Консалтинговая компания Knight Frank предоставила ежегодный отчет, в котором говорилось, что за прошлый год количество российских граждан с состоянием от 5 млн долларов выросло на 27%.

Анна Котова

Из доклада стало известно, что россиян с капиталом в 50 млн долларов в выше увеличилось на 26%. Отметим, что по сравнению с 2016 годом, люди с доходом от 500 млн долларов поднялось на 22% - это 220 человек. Также компания предоставила данные, по всему миру - в 2017 году значится 2,5 млн человек с накоплением от 5 млн долларов, 129,7 тысячи человек – от 50 млн и 6,9 тысячи человек со сбережениями более 500 млн. Больше всего богачей, которые входят во все три группы, находится в США.Knight Frank проинформировали, что в общей сложности граждане России владеют 1,2 трлн долларов. По увеличению богачей Россия опередила такие страны как: Бразилия, Тайвань и Южная Корея. Прирост состоятельных граждан связан с тем, что российская экономика вышла на новый уровень.Forbes составил рейтинг богатейших россиян 2017 года. Список возглавил россиянин, главный акционер Новолипецкого металлургического комбината, Владимир Лисин. Его состояние оценивается в 19,1 млрд долларов. Напоминаем, что Knight Frank с 2007 года занимается изучением распределения благосостояния на всей планете.