ФАС оштрафует торговую сеть "Дикси" за нарушение закона о торговле

Представители Федеральной антимонопольной службы намереваются привлечь к административной ответственности ретейлера «Дикси», который нарушил антимонопольные правила в торговле, о чем говорится в официальном заявлении правительственного ведомства.

Николай Офицеров

», - отмечается в сообщении, размещенном ФАС.Рассматривалось дело по жалобе, поступившей от производителя колбасных изделий и мясных полуфабрикатов «Мортадель». ФАС признается, что условия договора, которые были определены «Дикси», существенно ограничили доступ поставщика на товарно-торговую площадку, несмотря на то, что еще в октябре ретейлеру удалось через судебные органы доказать правомерность соглашения с производителем колбас. Какой штраф ожидает «Дикси» на данный момент неизвестно.Нарушение части 2 статьи 14.40 кодекса РФ об административных правонарушениях, которое за "Дикси" признала ФАС, подразумевает штраф для юридических лиц от 2 до 5 миллионов рублей и от 20 тысяч до 40 тысяч рублей для на должностных лиц.