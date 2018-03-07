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| | ФАС оштрафует торговую сеть "Дикси" за нарушение закона о торговле

ФАС оштрафует торговую сеть "Дикси" за нарушение закона о торговле

Сегодня, 16:21
Представители Федеральной антимонопольной службы намереваются привлечь к административной ответственности ретейлера «Дикси», который нарушил антимонопольные правила в торговле, о чем говорится в официальном заявлении правительственного ведомства.

ФАС оштрафует торговую сеть "Дикси" за нарушение закона о торговле

 

«Компания «Дикси» уже в ближайшее время будет привлечена к административной ответственности за нарушение антимонопольных правил при осуществлении деятельности торгового характера», - отмечается в сообщении, размещенном ФАС.

Рассматривалось дело по жалобе, поступившей от производителя колбасных изделий и мясных полуфабрикатов «Мортадель». ФАС признается, что условия договора, которые были определены «Дикси», существенно ограничили доступ поставщика на товарно-торговую площадку, несмотря на то, что еще в октябре ретейлеру удалось через судебные органы доказать правомерность соглашения с производителем колбас. Какой штраф ожидает «Дикси» на данный момент неизвестно.

Нарушение части 2 статьи 14.40 кодекса РФ об административных правонарушениях, которое за "Дикси" признала ФАС, подразумевает штраф для юридических лиц от 2 до 5 миллионов рублей и от 20 тысяч до 40 тысяч рублей для на должностных лиц.
Николай Офицеров
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