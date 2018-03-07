Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Мнения

Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Что ожидает человечество?

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

От Редактора

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

Нет силикона, нет восхищения.

Сюжеты :

Ученые выяснили, почему татуировки не стираются Вагнеровцы открыли подробности своей работы в Сирии Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа» Ивана Попова Эксперты и экстрасенсы рассказали, кто может победить на выборах-2018 в РФ Учёные нашли двухтысячелетний папирус с историей о спасении котенка В Ростове взорвалась припаркованная машина с водителем внутри Ему всё можно: Водонаева показала, как её трогают за грудь Донской дрифт: В Ростове трамвай заскользил по дороге Ультрасы ПАОКа захватили студию греческого телеканала Замужество не остановило: Эмили Ратаковски снова разделась и показала "беременность"
| | Производители из регионов теснят столичных поставщиков на рынке закупок Москвы

Производители из регионов теснят столичных поставщиков на рынке закупок Москвы

Сегодня, 14:35

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина проинформировала об итогах работы контрактной системы столицы, назвав самых активных участников столичного рынка закупок из регионов.

Производители из регионов теснят столичных поставщиков на рынке закупок Москвы

 

«Региональные производители все увереннее чувствуют себя на рынке закупок Москвы. Они предлагают продукцию хорошего качества по конкурентной цене, поэтому приглашаем региональных поставщиков. Неважно, где они работают, главное - качество продукции, которое должны получить москвичи», – заявила заммэра по экономическому развитию Москвы. Наталья Сергунина отметила, что регионами-лидерами стали предприниматели из Московской области, обеспечившие более 15 процентов потребностей московских заказчиков в сферах строительства, поставки медикаментов. Также высоко держат планку поставщики Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской, Оренбургской и Рязанской областей, Татарстана и Карачаево-Черкессии.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы, в данное время с представителями фармотрасли 45 регионов проведены переговоры о поставке лекарственных препаратов и медицинского оборудования.

 



Новости по теме
Власти Москвы потратят на День города 500 миллионов рублей
Власти Москвы потратят на День города 500 миллионов рублей

По всей видимости в этом году москвичей ожидает по-настоящему зрелищный День города, ведь, согласно официальной информации, ожидается, что потрачено на него

«Метро» и «Ашан» откроют магазины в подземных переходах Москвы
«Метро» и «Ашан» откроют магазины в подземных переходах Москвы

Представители от предприятий «Метро» и «Ашан» заявили, что они готовы разместить свои магазины по подземным переходам Москвы. Эту информацию официально

Собянин сформировал правительство Москвы
Собянин сформировал правительство Москвы

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сформировал правительство Москвы. Так, место заместителя мэра по экономическим вопросам заняла Наталья Сергунина (вместо

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости