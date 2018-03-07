Производители из регионов теснят столичных поставщиков на рынке закупок Москвы

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина проинформировала об итогах работы контрактной системы столицы, назвав самых активных участников столичного рынка закупок из регионов.
«Региональные производители все увереннее чувствуют себя на рынке закупок Москвы. Они предлагают продукцию хорошего качества по конкурентной цене, поэтому приглашаем региональных поставщиков. Неважно, где они работают, главное - качество продукции, которое должны получить москвичи», – заявила заммэра по экономическому развитию Москвы. Наталья Сергунина отметила, что регионами-лидерами стали предприниматели из Московской области, обеспечившие более 15 процентов потребностей московских заказчиков в сферах строительства, поставки медикаментов. Также высоко держат планку поставщики Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской, Оренбургской и Рязанской областей, Татарстана и Карачаево-Черкессии.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы, в данное время с представителями фармотрасли 45 регионов проведены переговоры о поставке лекарственных препаратов и медицинского оборудования.