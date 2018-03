Инвестировать в Bitcoin или новые криптовалюты?

Независимый эксперт криптовалютного рынка BitTelelgraf INC обнародовал актуальный рейтинг самых популярных цифровых проектов на 2018-й и 2019-й годы.

Этот рейтинг ожидался игроками рынка, ведь BT INC в старте прошлого года дала успешный прогноз касательно развития цифровых валют ETH, Monero и DASH. Как и было предсказано, они прибавили в 100-1000х раз.Актуальный рейтинг BitTelelgraf INC составлялся при учете биржевых колебаний и положения дел на криптовалютном рынке. В результате была представлена следующая тройка лидеров:Epc Coin (epccoin.org). Представляет собой основанную на криптографии электронную денежную систему. За эту цифровую наличность можно совершать платежи или другие денежные транзакции по всему миру. Разработку EPC Coin осуществили специально для онлайн-игр и развлечений.Tkeycoin DAO (tkeycoin.com). Это международная децентрализованная платформа. В проект входят денежная система, маркетплейс и основа для разработчиков. С помощью криптовалюты этого проекта можно будет производить оплату товаров/услуг с телефона даже в оффлайн-магазинах.Crowd Machine (www.crowdmachine.com). Это платформа, чье предназначение сводится к созданию децентрализованных приложений. Пользователи могут, используя собственное устройство, вносить вклад в вычислительные мощности проекта. За это им полагается вознаграждение от токенов проекта.Следует добавить, что специалисты BitTelelgraf INC рассматривали проекты неограниченным рынком и без привязанности к капиталу. Под данные критерии больше всего подошли децентрализованные платформы имеющие сложные высокотехнологические решения, которые могут использоваться практически во всех сферах деятельности.