Выручка Lego впервые с 2004 года резко сократилась

Выручка датской компания Lego, выпускающей развивающие игрушки для детей, резко сократилась по итогам прошлого года. Снижение величины прибыли данной организации произошло впервые с 2004 года.

Домбровский Сергей

Исходя из финансовой отчетности, операционный доход Lego уменьшился на 10% и составляет 1,7 млрд долларов США, выручка организации уменьшилась на 8% и равняется 5,8 млрд долларов. Глава компании Lego Нильс Кристиансен недоволен итогами работы прошлого года. Несмотря на отрицательную тенденцию, руководитель не теряет оптимизма. По мнению Кристиансена, его предприятию удастся преодолеть временный кризис.Менеджмент Lego собирается переориентировать работу организации с западных рынков, где спрос на продукцию компании значительно сократился, на восточные. В Китае объемы продаж конструкторов Lego существенно выросли. Предприятие намерено построить отделения в Дубае и наладить систему сбыта в ОАЭ. Сотрудничество с Эмиратами компенсирует сокращение доходов от уменьшения продаж игрушек в США и Европе.