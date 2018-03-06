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| | Гейтс лишился звания самого богатого человека на Земле по версии Forbes

Гейтс лишился звания самого богатого человека на Земле по версии Forbes

Сегодня, 18:35
Основатель online-ритейлера Amazon Джеф Безос занял первую позицию в рейтинге самых богатых людей на Земле по версии журнала Forbes, оттеснив с пьедестала американского предпринимателя, филантропа, экс-главу Microsoft Билла Гейтса.

Гейтс лишился звания самого богатого человека на Земле по версии Forbes

 

Сейчас капитал Безоса составляет 112 млрд долларов, а в прошлом году он равнялся 72,8 млрд. Увеличение дохода бизнесмена произошло из-за существенного повышения стоимости акций Amazon. Ценные бумаги online-ритейлера стали дороже на 56%. Безос стал настоящим рекордсменом, поскольку до него никто не мог значительно увеличить собственное состояние за столь короткий промежуток времени. На второй позиции расположился Билл Гейтс, который уступил Безосу в гонке капиталов 22 млн долларов.

Основатель Microsoft на фоне главы Amazon теперь выглядит настоящим бедняком или типичным представителем среднего класса. Третье место в рейтинге досталось инвестору Уоррену Баффету. Создатель компании Facebook Марк Цукерберг занял лишь пятое место, имея состояние на сумму 91 млрд долларов. Дела программиста и предпринимателя пошатнулись, в прошлом году он был богаче, чем в нынешнем.
Домбровский Сергей
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