Владимир Ефимов рассказал, за счет чего Москва получила доход свыше 2 трлн рублей

По словам аналитика S&P Екатерины Кенель-Новиковой, налог на прибыль рос за счет поступлений от финансового и нефтегазового секторов. Как отмечает Владимир Ефимов, больший рост показал на имущество организаций – на 33%, до 133 млрд руб. Столица рассчитывает его от кадастровой стоимости, и этот параметр в 2016 году был для многих объектов пересмотрен: из-за отсутствия в базах данных Росстата актуальных данных о назначении зданий для торговых и офисных центров многие объекты были оценены по минимуму, как социальные, теперь же налог идет согласно коммерческой деятельности. Растет и ставка налога: по итогам 2018 года она должна составить 2%. Помимо этого, бюджет пополняется за счет рекламы, доходов за использование имущества, продажи патентов трудовым мигрантам, введения торгового сбора.