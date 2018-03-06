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| | Владимир Ефимов рассказал, за счет чего Москва получила доход свыше 2 трлн рублей

Владимир Ефимов рассказал, за счет чего Москва получила доход свыше 2 трлн рублей

Сегодня, 05:54
Как сообщают «Ведомости», впервые доходы бюджета Москвы превысили 2 триллиона рублей. Благодаря этому можно говорить вместо запланированного ранее дефицита, превышающего сумму в 200 млрд руб., о профиците в 2 млрд. По словам главы департамента экономики и развития города Владимира Ефимова, пересмотреть бюджет в положительную сторону позволили два основных столичных налога: налог на имущество и налог на прибыль.

Владимир Ефимов рассказал, за счет чего Москва получила доход свыше 2 трлн рублей

По словам аналитика S&P Екатерины Кенель-Новиковой, налог на прибыль рос за счет поступлений от финансового и нефтегазового секторов. Как отмечает Владимир Ефимов, больший рост показал на имущество организаций – на 33%, до 133 млрд руб. Столица рассчитывает его от кадастровой стоимости, и этот параметр в 2016 году был для многих объектов пересмотрен: из-за отсутствия в базах данных Росстата актуальных данных о назначении зданий для торговых и офисных центров многие объекты были оценены по минимуму, как социальные, теперь же налог идет согласно коммерческой деятельности. Растет и ставка налога: по итогам 2018 года она должна составить 2%. Помимо этого, бюджет пополняется за счет рекламы, доходов за использование имущества, продажи патентов трудовым мигрантам, введения торгового сбора.
 
 

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