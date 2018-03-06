Владимир Ефимов рассказал, за счет чего Москва получила доход свыше 2 трлн рублей

Как сообщают «Ведомости
»,
впервые доходы бюджета Москвы превысили 2 триллиона рублей. Благодаря этому
можно говорить вместо запланированного ранее дефицита, превышающего сумму в 200
млрд руб., о профиците в 2 млрд. По словам главы департамента экономики и
развития города Владимира Ефимова, пересмотреть бюджет в положительную сторону
позволили два основных столичных налога: налог на имущество и налог на прибыль.
По словам аналитика S&P Екатерины Кенель-Новиковой, налог на прибыль рос за
счет поступлений от финансового и нефтегазового секторов. Как отмечает Владимир
Ефимов, больший рост показал на имущество организаций – на 33%, до 133 млрд
руб. Столица рассчитывает его от кадастровой стоимости, и этот параметр в 2016
году был для многих объектов пересмотрен: из-за отсутствия в базах данных
Росстата актуальных данных о назначении зданий для торговых и офисных центров
многие объекты были оценены по минимуму, как социальные, теперь же налог идет
согласно коммерческой деятельности. Растет и ставка налога: по итогам 2018 года
она должна составить 2%. Помимо этого, бюджет пополняется за счет рекламы, доходов
за использование имущества, продажи патентов трудовым мигрантам, введения
торгового сбора.