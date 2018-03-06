В Берлине пройдёт конференция Blockchain & Bitcoin Conference Germany

В столице Германии, Берлине, 4 апреля пройдёт конференция Blockchain & Bitcoin Conference Germany, относящаяся к внедрению криптовалют в бизнес.

Дарья Дмитриева

В ходе конференции станут известны пути оптимизации процессов бизнеса с задействованием системы блокчейн. Также поведают, каким способом законодательство регулирует процесс внедрения криптовалют, блокчейна и токенсейлов. Рассмотрят успешное внедрение материалов методики распределённых реестров в отрасли финансов, торговли и логистики.Ведущие симпозиума разделят свой опыт, показав на практике методы внедрение в рынок криптовалюты. Собственными знаниями поделится технический вице-президент по инновационным технологиям IBM Cloud Рене Бостик. О своей отрасли поведают специалисты по налоговому праву из известной по всему миру юридической компании Baker & McKenzie Zurich Питер Митчелл и Кристофер Мюррер. Основателями идеи являются Minespider Натан Уильямс и SatoshiPay Мейнхард Бенн, он же генеральный директор.