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| | Банк Кенеса Ракишева возобновит строительство объектов в Москве с инвестициями в $700 млн

Банк Кенеса Ракишева возобновит строительство объектов в Москве с инвестициями в $700 млн

Вчера, 19:07
Высокий суд Лондона разморозил активы «БТА Банка» и нынешний его глава Кенес Ракишев готов возобновить строительство в Москве трех объектов недвижимости с привлечением инвестиций на сумму 700 млн долларов США.

Банк Кенеса Ракишева возобновит строительство объектов в Москве с инвестициями в $700 млн

 

Речь идет о ТЦ на Павелецкой площади, океанариуме около Парка Победы и бизнес-центре на улице Поклонной. Представители администрации «БТА Банка» намерены возобновить возведение этих объектов, строительство которых приостановили. Архитектурный совет Москвы одобрил создание возле Павелецкого вокзала здания ТЦ площадью 78 тысяч кв. метров. По словам Ракишева, котлован вырыт, но с 2009 года активность на этом объекте приостановлена. Завершиться работы в океанариуме должны до 2021 года. Ракишев говорит о необходимости привлечения инвестиций на сумму, превышающую 200 млн рублей.

Экс-главу «БТА Банка» Мухтара Аблязова отстранили от выполнения служебных полномочий, обвинив руководителя в нарушении законодательства. Активы финансовой организации заморозили. Аблязов скрылся от следствия, на него подали в международный розыск в 2009 году. Высокий суд Лондона разморозил счета бывшего менеджера на сумму более 4,5 млрд долларов.
Домбровский Сергей
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